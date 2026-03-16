Kırşehir'de kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen şüpheliyi kısa sürede yakalayan ekipler, üst aramasında 2 sahte altın, kuyumcudan alınan 3 gram altın ve 10 bin lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ü.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sahte Altın Vurgunu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
