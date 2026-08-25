Sahte Daire İlanına Operasyon

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, internet sitelerine sahte daire ilanları vererek çok sayıda kişiden kapora aldığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Esenyurt'ta uygun fiyata daire kiralama ve satışı yaptıkları yönünde internet sitelerine sahte ilanlar verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, ilanlar üzerinden kendilerine ulaşan kişilerden 100 bin ile 200 bin lira arasında kapora aldıkları, daha sonra ise iletişimi keserek ortadan kayboldukları belirlendi. Çalışmaların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.