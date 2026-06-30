Sahte NATO Zirvesi Paylaşımlarına Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte NATO Zirvesi Paylaşımlarına Uyarı

30.06.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMM, sahte 'NATO Zirvesi' paylaşımlarının halka yanıltıcı bilgi yayıp kişisel verileri hedeflediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.

Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte NATO Zirvesi Paylaşımlarına Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
16 yaşındaki kız “Rüyamda beni boğuyordu“ diyerek annesini katletti 16 yaşındaki kız "Rüyamda beni boğuyordu" diyerek annesini katletti
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı

22:38
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’nin ardından bir yıldız daha MR’a girdi
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi
22:01
Haaland’ı durdurabilmek imkansız Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
21:21
Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’dan Erzincanspor’a 5 milyon dolarlık destek
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a 5 milyon dolarlık destek
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 22:50:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte NATO Zirvesi Paylaşımlarına Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.