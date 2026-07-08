Sahte Oto Yedek Parça Operasyonu - Son Dakika
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Sahte Oto Yedek Parça Operasyonu

08.07.2026 11:49
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Sakarya merkezli operasyonda 203 milyon TL'lik dolandırıcılıkla 25 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA merkezli 14 ilde sahte oto yedek parça ilanlarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin hesaplarında 203 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında toplam 203 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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