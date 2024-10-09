Sahte Polis Kimliği İle Yakalandı

Güncel

Beşiktaş'ta, trafik denetimi sırasında emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan ve sahte polis kimliği kullandığı belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Sait Çiftçi katılımında yapılan uygulamada, emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen bir sürücüyü durdurdu.

Sürücü Ünsal D. (19) kontrol sırasında ekiplere kendi adına düzenlenmiş polis kimliği gösterdi. Ekiplerin kimliğin renginden şüphelenmesi üzerine Ünsal D. polis olmadığını itiraf etti.

Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 3 şarjör ve şarjörlere basılı 43 fişekle adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı makam şoförü kartı, silah ruhsatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ibareli kartlar ile 50 bin avro para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin ifadesinde, bir şirkette özel şoför olarak çalıştığını, polisliğe özendiği için kimlik kartlarını kendisinin 3D yazıcıyla çıkarttığını, şarjörlere bastığı fişekleri de ağırlık olsun diye taşıdığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Ünsal D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.