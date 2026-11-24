Çin adına casusluk yaptığı ileri sürülen kişilerin, ABD yönetiminin hassas bilgilerine erişmek amacıyla sahte şirketler kurarak mevcut ve eski kamu çalışanlarını iş ilanları üzerinden hedef aldığı iddia edildi.

Amerikan CNN kanalının şüpheli internet sitelerine yönelik incelemelerine dayandırdığı haberinde, ABD'lileri hedef alan casusluk ağının daha önce bilinenden çok daha kapsamlı olduğu belirtildi.

ABD yönetiminin binlerce federal çalışanı işten çıkarmasının ardından yönetime ilişkin hassas bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin hedef kitlesini genişlettiği aktarıldı.

Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğünden şüphelenilen kişilerin, kurdukları sahte şirketler üzerinden LinkedIn gibi platformlardan verdikleri iş ilanlarıyla potansiyel hedefleriyle iletişime geçtiği iddia edildi.

Mevcut ve eski kamu çalışanlarının yanı sıra gazeteciler ve ticaret danışmanlarının da hedef alındığı kaydedildi.

Sahte şirketlerle bağlantılı 100'den fazla internet alan adı tespit edildi

Haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) haziranda sahte danışmanlık şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 13 internet sitesine el koyduğu hatırlatıldı.

Söz konusu sitelerin kodları ve diğer şüpheli iş ilanları incelenen haberde, FBI tarafından kapatılan sitelerle benzer özellikler taşıyan başka internet sitelerinin tespit edildiği aktarıldı.

Yürütülen araştırmalar kapsamında, 100'den fazla internet alan adının (domain) belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliğinden CNN'e yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedildi. Açıklamada, "sözde Çinli casuslar" söylemi üzerinden Pekin'in karalanmasına karşı çıkıldığı ifade edildi.