Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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TOKİ başvuruları için kurulan sahte siteler üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

SAHTE TOKİ SİTELERİYLE DOLANDIRICILIK

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • B.Volkan T. B.Volkan T.:
    Memlekette namuslu biri yok muuuuuuu 0 0 Yanıtla
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