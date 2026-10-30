Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Sahte TOKİ başvuru siteleri soruşturmasında 8 şüpheliden 6'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOKİ başvuruları için kurulan sahte siteler üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
SAHTE TOKİ SİTELERİYLE DOLANDIRICILIK
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
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