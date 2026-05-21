Sahte 'TOKİ' sitesi kurarak çok sayıda kişiyi 9 milyon dolandıran 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sahte 'TOKİ' sitesi kurarak çok sayıda kişiyi 9 milyon dolandıran 14 şüpheli yakalandı

21.05.2026 08:37
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ projeleri izlenimi veren sahte internet siteleriyle 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağlayan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da TOKİ projeleri izlenimi vererek sahte internet siteleri kuran ve çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TOKİ izlenimi vererek hazırlanan sahte internet siteleriyle çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla mağdurların güvenini kazanarak toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
