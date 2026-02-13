Sahte Vize Başvurusu Dolandırıcılığı: 12 Tutuklama

Aydın merkezli 6 ilde kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışı vize başvurusu yapan kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Firari 2 şüphelinin de yakalanmasıyla 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmış, firari 2 şüpheli ise daha sonra yakalanmıştı.

Şüphelilerin, yurt dışına gitmek için vize başvurusu yapanların yönlendirildiği resmi internet sitelerinin sahtesini yaptıkları, bunlar üzerinden iletişime geçtikleri kişilerden vize ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti.

Zanlıların bu yöntemle şimdiye kadar 1 milyon 692 bin liralık gelir elde ettikleri öne sürülmüştü.