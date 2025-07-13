Saimbeyli'de Kelebek Festivali Düzenlendi

Birçok kelebek türüne ev sahipliği yapan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği yapıldı.

Kaymakamlık ve Saimbeyli Belediyesi işbirliğinde bu yıl 2. kez organize edilen etkinlik, Avcıpınarı Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünlerin sergilendiği etkinlikte, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmaları gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Emre Açar, gazetecilere, kelebekleri merkeze alarak ilçeye özgü ürünleri ve bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mahmut Dal da bölgede gözlemlenen mavi kelebeğin ilçe ve ülke tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.