Saint Kitts ve Nevis'te 19 ceset bulundu

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MEKSİKO, 1 Şubat (Xinhua) -- Karayipler ülkesi Saint Kitts ve Nevis açıklarında sürüklenen bir teknede 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cuma günü yerel medyada çıkan haberlere göre çarşamba günü Nevis açıklarında sürüklenen bir tekne hakkında bildirim alan Saint Kitts ve Nevis Savunma Gücü Sahil Güvenliği, tekneyi incelemek üzere kıyıya çekti.

Yerel polis çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada vücut bütünlüğü aşırı şekilde bozulmuş cesetlerin cinsiyet, uyruk ve ölüm nedeninin belirlenmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.