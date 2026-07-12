Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şair Ahmet Telli Son Yolculuğuna Uğurlandı

12.07.2026 13:59
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79 yaşında hayatını kaybeden şair Ahmet Telli için tören düzenlendi. Telli, şiire adanmış bir ömür sürdü.

Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden şair ve yazar Ahmet Telli için İnşaat Mühendisleri Odası'nda tören düzenlendi.

Şair ve yazar Ahmet Telli, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Telli için Necatibey'de bulunan İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Telli'nin kızı Eylül Telli Büyük, babasının aylardır süren hastalığı boyunca desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Büyük, babasının ömrünü şiire ve kaleme adadığını belirterek, "Bugün burada bir vedanın ağırlığı ile değil, bir ömrün bize bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Babam haksızlık karşısında susmazdı, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmezdi. Bize vicdanı ve dayanışmayı öğretti." ifadelerini kullandı.

Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene, Telli'nin eşi Aysel Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınları ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise törene çelenk gönderdi.

Telli'nin naaşı, Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şair Ahmet Telli

Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.

Kaynak: AA

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