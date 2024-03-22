Şair Mustafa Köneçoğlu: Türk şiiri dünya geriye giderken direniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şair Mustafa Köneçoğlu: Türk şiiri dünya geriye giderken direniyor

Şair Mustafa Köneçoğlu: Türk şiiri dünya geriye giderken direniyor

Şair Mustafa Köneçoğlu, şiire olan ilginin tüm dünyada azaldığını, ancak Türkiye'de hala bir şiir ortamının olduğunu ifade etti. UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Şiir Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Köneçoğlu, Türkiye dışındaki ülkelerde şiirin neredeyse yok olma noktasına geldiğini söyledi.

22.03.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair Mustafa Köneçoğlu, şiire olan ilginin tüm dünyada azaldığını, ancak Türkiye'de hala bir şiir ortamının olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından şiir okumayı, yazmayı ve yayınlamayı teşvik etmek amacıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Şiir Günü, 25 yıldır kutlanıyor.

Dilsel çeşitliliğe de bir fırsat sunması hedeflenen Dünya Şiir Günü kapsamında, birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"Söz Hakkı" ve "Tanışmak İnsanı Yorar" adlı şiir kitapları yayımlanan şair Köneçoğlu, şiir yolculuğunu, geçmişten bugüne Türkiye'de şiirin durumunu ve şiire olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

Samsun Terme'de dünyaya gelen ve 25 yılı aşkın süredir Türk edebiyatı öğretmenliği yapan Köneçoğlu, 1996'dan beri Kahramanmaraş'ta görev yaptığını söyledi.

Köneçoğlu, çocukluğunun Samsun'un orman köylerinden birinde geçtiğini belirterek, "Karadenizliler için '15 yaşına kadar yaşarlar' diye bir tabir vardır. Ondan sonrası gurbet, okuma, eğitim... Koparız ve bir daha da geri dönemeyiz. İlk şiirselliğimiz budur herhalde." dedi.

Şiir yazmaya lise yıllarında kitapların kenarına bir şeyler karalayarak başladığına işaret eden Köneçoğlu, şunları kaydetti:

"Lise yıllarında Mehmet Akif ve Necip Fazıl şiirlerini ezberler, okurdum. O dönemde, belki ideolojik ya da siyasal saiklerle düşünce-edebiyat karışımı bir dergi çıkarmayı çok istediğimi hatırlıyorum. Lise boyunca Mehmet Akif ve Necip Fazıl dışında, çok müşterisi olduğum bir şair olmadı. Üniversitede İsmet Özel başta olmak üzere Sezai Karakoç'un şiirleri girdi hayatımıza. Sezai Karakoç'un duruşu, derviş kişiliği, İsmet Özel'in ise hem şiirsel hem de duruşsal belagati beni ciddi etkilemiştir."

"Onlar zaten söylenebilecek her şeyi en güzel şekilde söylemişler"

Mustafa Köneçoğlu, ilk şiir kitabını kendi kuşağına göre daha geç yayımladığına işaret ederek, "1990'lı yıllarda hiç şiir yazmadım. Özellikle 2005'ten sonra şiir yayınlamaya başladım. İlk şiir kitabım 38 yaşında yayımlandı. 2016 ve 2019'da da şiir kitaplarım çıktı. Çok yazanlara bakarsanız, az şiir yazdığımı söyleyebilirim ama Alaeddin Özdenören'e bakarsanız da fazla. Onun toplamda 50 şiir var. Sezai Karakoç ve İsmet Özel gölgesinde bir şiir söylemenin biraz edep dışı olduğunu saymışlığım vardır. Onlar zaten söylenebilecek her şeyi en güzel şekilde söylemişler." şeklinde konuştu.

Modern şiirle ilişki kurduğu zamanla bugünün şiir ortamını mukayese eden Köneçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1990'lı yıllarda okuduklarım, 1980'li yılların apolitik söylemine tepki olan şiirlerdi. Bizim kuşağımız belki çok kalıcı olmadı ama genelde bir poetik havza oluşturmaya çalıştılar. Şiirleriyle birlikte mutlaka bir poetikanın da içinde oldular. 1990'lı yılların kuşağında, şiir üzerinden bir dünya kurmak gibi ciddi bir endişe vardı. Bu anlamda o yılların şiiri için siyasal bir şiirdir diyebiliriz. Bugün modern Türk şiiri için, dünya şiiriyle karşılaştırırsak, çok teknik, kendinden önceki bütün birikimlerden faydalanan, çok estetik bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Hatta İkinci Yeni'ye göre bence çok daha teknik bir şiir söyleniyor. Ama bizim ve bizden sonrakilerin bahtsızlığı olarak 'Sözün Düşüşü' denilen bir döneme denk geldik. Bugün görünürlüğü olan şeyler çok daha önemli şeyler. Bu anlamda şiirin tüm dünyada geriye gitmesinden söz edebiliriz. Ama Türk şiiri halen bu geriye gidişe direniyor."

Köneçoğlu, Türkiye dışındaki ülkelerde, özellikle Avrupa'da şiirin neredeyse yok olma noktasına geldiğinin altını çizerek, şairlerin çeşitli şiir etkinlikleriyle bir araya gelmelerine de önem verdiğini vurguladı

Kaynak: AA

Mustafa Köneçoğlu, Türkiye, Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şair Mustafa Köneçoğlu: Türk şiiri dünya geriye giderken direniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Anıl Aci'nin kaza anı güvenlik kamerasında
    12:51 Anıl Aci'nin kaza anı güvenlik kamerasında

    ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Kamyon sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamera görüntüsüyle ortaya çıktı.

  • Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Oluşan Güzel Manzara
    12:51 Bolu Dağı'nda Kar Yağışının Ardından Oluşan Güzel Manzara

    Kar yağışının ardından Bolu Dağı'nda oluşan beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunda güzel manzara oluştu. Bakacak, Karanlıkdere, Seymeneler ve Bıçkıyanı mevkileri karla kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgede, sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı. Güneşin de ortaya çıktığı bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

  • Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
    12:50 Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 11 şüpheliyi yakalamıştı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, hap, silahlar ve çeşitli diğer suç unsurları ele geçirildi.

  • İzmir'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin erken doğumla dünyaya getirdiği bebek sağlığına kavuştu
    12:50 İzmir'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin erken doğumla dünyaya getirdiği bebek sağlığına kavuştu

    İzmir'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin hamileliğin 30. haftasında 890 gram olarak dünyaya getirdiği bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bebek, gelişim geriliği ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. 62 günlük tedavinin ardından bebeğin sağlığına kavuşmasıyla anne ve bebek mutlu sona ulaştı.

  • Sakarya'da İftar İçin Rezervasyon Yaptırıp Gitmeyenler İşletmeciye Tepki Gösterdi
    12:50 Sakarya'da İftar İçin Rezervasyon Yaptırıp Gitmeyenler İşletmeciye Tepki Gösterdi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et restoranı işleten Bayram Budak, iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar nedeniyle israf olan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. İşletmeciye destek mesajları yağarken, Budak, rezervasyon sisteminde ön ödeme yapılması gerektiğini ve gelmeyecek olanların telefonla haber vermesi gerektiğini belirtti.

  • Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarında satışa başladı
    12:49 Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarında satışa başladı

    BYD, Yunanistan'da piyasaya sürdüğü ilk iki binek araç modeli olan BYD ATTO 3 ve BYD SEAL ile satışa başladığını duyurdu. Sfakianakis Group, BYD'nin Yunanistan'daki ulusal bayi ortağı olacak. BYD, Atina'da açtığı ilk mağazasının ardından Nisan ayında ikinci mağazasını açmayı planlıyor. Şirket, Avrupa'da 20 ülkede faaliyet göstererek Avrupalı tüketicilere çeşitli yeni enerjili araç modelleri sunuyor.

  • Düzce Belediyesi Ramazan etkinlik çadırı çocukların akınına uğradı
    12:49 Düzce Belediyesi Ramazan etkinlik çadırı çocukların akınına uğradı

    Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlik çadırında çocuklar için yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı.

  • Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi davasında okul müdürünün oğluna tahliye kararı
    12:48 Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi davasında okul müdürünün oğluna tahliye kararı

    Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemelerin adaletsiz olduğunu belirtti.

  • Kayseri'de torbacılara yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı
    12:47 Kayseri'de torbacılara yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.


11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
11:15 Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya’yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
10:01 Adana’da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı Adana'da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:15 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin Son Hali Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
11:03 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 12:48:47. #1.13#
SON DAKİKA: Şair Mustafa Köneçoğlu: Türk şiiri dünya geriye giderken direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement