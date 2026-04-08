Sakaltutan Geçidi'nde Ulaşım Aksamaları
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakaltutan Geçidi'nde Ulaşım Aksamaları

Sakaltutan Geçidi'nde Ulaşım Aksamaları
08.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaltutan Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve uzun araç konvoyları oluştu.

Sivas kara yolundaki 2160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımı etkiledi. 2160 rakımlı geçit Sivas ve Erzincan gidişleri yönünde zaman zaman kapandı. Ağır tonajlı araçların makas attığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Refahiye ilçesinden kan bağışı organizasyonundan dönen Türk Kızılay Erzincan Kan bağışı ekibi yolda mahsur kaldı.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri ulaşımın aksadığı yolu trafiğe açmak için çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, yolda makas atan ağır tonajlı araçları kaldırarak ulaşımı normale döndürmek için mücadele ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakaltutan Geçidi'nde Ulaşım Aksamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:03:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakaltutan Geçidi'nde Ulaşım Aksamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.