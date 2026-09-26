Sakarya Adapazarı'nda kazada yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadı

Sakarya Adapazarı'nda kazada yaralanan sürücü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'nda dün gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada yaralanan sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin duvara ve römorka çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Karakamış Caddesi'nde dün gece saatlerinde O.K. (36) yönetimindeki 54 AFC 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı.
Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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