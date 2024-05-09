Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP İl Teşkilatını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP İl Teşkilatını Ziyaret Etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP İl Teşkilatını Ziyaret Etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti. Alemdar, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetimi tarafından karşılandı. Alemdar, yapılan toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, istişarenin önemine değindi. Ayrıca, belediyenin yaptığı çalışmalardan bahsederek, öğrencilere ücretsiz ulaşım ve indirimli seyahat uygulamalarının başlatılacağını bildirdi.

09.05.2024 14:59
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MHP Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetimi tarafından karşılanan Alemdar, teşkilatta düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Alemdar, misafirperverlikleri için Alkaş'a ve yönetimine teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgu yaptı.

Her işte ve alınacak kararlarda istişarenin önemine değinen Alemdar, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda ortak aklı önemsediklerini belirtti.

Alemdar, şehrin ihtiyaç ve taleplerine yönelik fikirlere açık olduklarını aktararak, yerel demokrasinin güçlü kılındığında kazananın Sakarya olacağını vurguladı.

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Alemdar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli seyahat uygulaması başlatacaklarını bildirdi.

Alkaş ise Alemdar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı MHP İl Teşkilatını Ziyaret Etti - Son Dakika

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