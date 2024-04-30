Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Sporcusu Metehan Kabasakal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Sporcusu Metehan Kabasakal Hayatını Kaybetti

27 yaşındaki Metehan Kabasakal, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcusu olarak aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Kabasakal'ın cenazesi, ailesi ve spor camiasının katılımıyla defnedildi. Karate Federasyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, taziye mesajları yayımladı.

30.04.2024 18:19
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Aniden fenalaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcusu 27 yaşındaki Metehan Kabasakal, yaşamını yitirdi.

Eski milli karateci Kabasakal, dün akşam ağabeyinin sanayi sitesindeki dükkanında aniden fenalaştı. Durumu sağlık ekiplerine haber veren ağabeyi ve babası, Metehan'ı araçlarına bindirerek hastaneye doğru hareket etti. Yolda ambulansla karşılaşan aile, sporcuyu görevlilere teslim etti.

Sağlık görevlilerinin ambulansta kalp masajı uyguladığı Metehan Kabasakal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metehan'ı cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Adapazarı ilçesindeki Mesudiye Camisi'ne getirildi. Aile burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çelebiler Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Metehan Kabasakal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından isimler katıldı.

Bu arada Metehan Kabasakal'ın yaklaşık 15 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

Karate Federasyonu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'dan taziye

Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar taziye mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Sakarya bölgesi eski milli sporcumuz Metehan Kabasakal, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." denildi.

Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükşehir Belediyemiz Karate Takımı sporcularından Metehan Kabasakal'ın ani vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Sporcusu Metehan Kabasakal Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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