Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nden Engelsiz Hobi Atölyesi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nden Engelsiz Hobi Atölyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi\'nden Engelsiz Hobi Atölyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde engelsiz hobi atölyesi öğrencileri tarafından fide dikimi gerçekleştirildi. Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler tarımla uğraşarak doğayı tanıma deneyimi kazandı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte eğitmenlerinin rehberliğinde domates, salatalık ve biber fidelerini dikti. Ayrıca, etkinlik kapsamında ekilen ürünlerin takip edileceği belirtildi.

20.05.2024 15:15
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi engelsiz hobi atölyesi öğrencileri fide dikimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin tarımla uğraşarak doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, fideler toprakla buluştu.

SGM engelsiz hobi kurslarında yeteneklerini keşfeden öğrenciler, aileleriyle domates, salatalık ve biber fidelerini eğitmenleri eşliğinde dikerek, can suyu verdi.

Tarım ekoloji faaliyetleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte ekilen ürünlerin takip edileceği de belirtildi.

Büyükşehir, Şehir Hastanesi'nin içme suyu hattını tamamladı

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin 2 bin 300 metrelik içme suyu hattını tamamladı.

Yüzde 45'lik kısmı tamamlanan projenin atık su hattı da yakın zamanda çalışır hale getirilecek.

Toplam maliyeti 21 milyon lira olan proje ile Şehir Hastanesi güçlü altyapı hattı ile buluşacak. Çalışmaları tamamlanan 2 bin 300 metrelik yeni içme suyu hattı ile kaliteli içme suyu, kesintisiz şekilde hastane musluklarına taşınacak.

Proje kapsamında 750 metrelik kısmı tamamlanan atık su hattı, toplam 1540 metre uzunluğa sahip olacak. Yüzde 55'lik kısmı yakın zamanda tamamlanacak proje kısa sürede hizmete hazır hale gelecek.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nden Engelsiz Hobi Atölyesi - Son Dakika

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