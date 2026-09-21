Sakarya\'da 3 ilçede jandarma 6 kilo 250 gram esrar ele geçirdi, 4 şüpheli tutuklandı

SAKARYA'nın 3 ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 kilo 250 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 102 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm tabanca mermisi, 6 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.