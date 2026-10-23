Sakarya'da 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Sakarya\'da 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde bir aracı durdurdu.

Araçta ve gözaltına alınan M.Ş.U'nun (57) üzerinde yapılan aramada 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
Hamster CoinGüvenlik3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 85 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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