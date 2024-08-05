Sakarya'da 903 kişi yakalandı, 138'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Sakarya'da 903 kişi yakalandı, 138'i cezaevine gönderildi

Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 903 kişiden 138'i cezaevine gönderildi. Yılın 7 ayında ise sorgu, yakalama ve tutuklama sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

05.08.2024 14:02
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Sakarya'da geçen ay çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle yakalanan 903 kişiden 138'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince temmuz ayında icra edilen 3 bin 910 yol kontrol uygulaması ve devriyesi esnasında 323 bin 606 kişinin sorgusu yapıldı.

Sorgulama ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 56, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan 35, hırsızlıktan 33, cinayetten 3, terörden 3, diğer suçlardan 703 olmak üzere toplamda 903 kişi yakalandı.

Çalışmalar neticesinde 25 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve 14 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 138'i işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yılın 7 ayında sorgu, yakalama ve tutuklama sayılarında 2022-2023 yıllarının aynı dönemine göre artış yaşandığı vurgulandı.

Buna göre, 2022'nin ocak-temmuz döneminde 698 bin 613 şahsın sorgusu yapıldı, yakalanan 1771 kişiden 489'u tutuklandı. 2023'te ise 1 milyon 59 bin 18 kişi sorgulandı, yakalanan 2 bin 39 kişiden 518'i cezaevine gönderildi.

Bu yıl ise 7 ayda 2 milyon 319 bin 552 kişi sorgulandı, yakalanan 5 bin 842 şüpheliden 1025'i tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da 903 kişi yakalandı, 138'i cezaevine gönderildi - Son Dakika

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