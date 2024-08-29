Sakarya'da balık tutarken kurşun isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tuttuğu sırada vücuduna kurşun isabet eden kişinin hastanede ölmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Metin Kafalı'nın (50) 11 Ağustos'ta Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla balık tutarken vücuduna mermi isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Olay günü bölgede silah seslerinin geldiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Erenler ilçesinde 11 Ağustos'ta Sakarya Nehri kenarında balık tutan Kafalı, bir anda yere yığılmış, arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Sağlık personelinin kontrolünde vücuduna kurşun isabet ettiği belirlenen Kafalı, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.