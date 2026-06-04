Sakarya'da Cankurtaranlar Göreve Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu parkurda mülakat sürecinden geçirilerek seçilen 76 cankurtaran, 6 Haziran'dan itibaren Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi'nin geçen sezon "sıfır kayıp" hedefini başardığına değinilerek, ekiplerin cumartesi günü Karadeniz sahilindeki 48 kulede 76 personelle nöbete başlayacağı bildirildi.

Yeni sezonda görev alacak cankurtaranların seçildiği ve sahilde yapılan eğitimlerin tamamlandığı aktarılan açıklamada, 3 ilçedeki sahil ile Kocaali Kadınlar Plajı'nda görev dağılımlarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kaynarca'daki 3 kulede 3 cankurtaran, Karasu sahillerindeki 30 kulede 45 cankurtaran, 4 jet ski, 4 arazi aracı ve ATV, Kocaali'de ise 15 kulede 23 cankurtaran, 3 jet ski, traktör ve ATV konuşlandırıldığı ifade edildi.

Hedefin kente gelecek tatilcilere "sıfır kayıp" sloganıyla huzur temin etmek olduğu vurgulanan açıklamada, Karasu ve Kocaali ilçelerinde toplam 3 plajın mavi bayrak almaya hak kazanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Turizmin göz bebeği, huzurun adresi olan Sakarya'mızın Karadeniz sahillerinde bu sezon için çok ciddi hazırlık sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi gözyaşının akmadığı, güvenli bir atmosferin hakim olduğu yaz sezonu için tüm imkanlarımızla cankurtaran faaliyetlerimize başlıyoruz. Zorlu mülakatları aşarak göreve hazırladığımız 76 cankurtaranımız, sorumluluk sahamızda pür dikkat bir mücadele ortaya koyacak. Şehrimizi ziyaret eden milyonlarca tatilcimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz." ifadelerine yer verildi.