Sakarya\'da Captagon Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da 982 "captagon" maddesinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.
S.Ö'nün (44) İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceğini tespit eden ekipler, aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 982 "captagon" maddesi ele geçirildi, S.Ö. gözaltına alında.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
