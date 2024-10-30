Sakarya\'da Çelme ve Ölüm Olayı: 5 Gözaltı

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Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,