Sakarya\'da çoraba gizlenmiş 570 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı

Sakarya'da çoraba gizlenmiş 570 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında Erenler ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta çoraba gizlenmiş 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Sakarya'da bir araçta çoraba gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Sokaklar Güvende" soruşturması kapsamında, 6 zanlının, hafif ticari araçla İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Erenler ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, çoraba gizlenmiş 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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