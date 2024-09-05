Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Serbest

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Cihadiye ve Taşkısığı mahallelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Yapılan aramalarda 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y. (30), H.S. (35) ve S.K. (35) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan H.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.