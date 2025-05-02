Sakarya'da Elektrikli Bisiklet Kiralama İndirimli Başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Elektrikli Bisiklet Kiralama İndirimli Başladı

Sakarya\'da Elektrikli Bisiklet Kiralama İndirimli Başladı

Sakarya'da yeni elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy, 2-11 Mayıs'ta indirimli olacak.

02.05.2025 15:09
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy, 1 hafta indirimli kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2-11 Mayıs tarihlerinde Tripy istasyonlarından yapılacak tüm kiralamalarda açılış ve dakika ücreti 5,99 lira yerine 2 lira olacak.

Atatürk Bulvarı'na 68 yeni LED armatür

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Aydınlatma ve Kent Donatıları Şube Müdürlüğünce Atatürk Bulvarına sodyum buharlı aydınlatmalar, enerji tasarruflu çevre dostu LED armatürler takılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmayla enerji tasarrufu sağlanacağı, enerji verimliliğinin artırılacağı, bakım maliyetleri azaltılırken gece aydınlatma kalitesinin iyileştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı koruyor, enerji tasarruflu teknolojileri şehrimizle buluşturuyoruz. 'Bu Şehir Hepimizin' diyerek çıktığımız yolda şehrimizin simge noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda, eski tip sodyum buharlı armatürleri söküyor, yeni nesil LED armatürler ile değiştiriyoruz. 68 elektrik direğinde uygulayacağımız çalışmayla enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp gece aydınlatma kalitesini iyileştireceğiz." ifadelerine yer verildi.

Taraklı'da sigara bırakma polikliniği açıldı

Taraklı İlçe Devlet Hastanesi'nde, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniği hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Taraklı Devlet Hastanesi'nde aile hekimliği uzmanı Dr. Batuhan Çiftçi tarafından yürütülen poliklinik hizmetinde, sigarayı bırakmak isteyenlere birebir danışmanlık, nikotin bağımlılığına yönelik değerlendirme ve bilimsel tedavi desteği sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başhekim Mustafa Yılmaz, "Sigara Bırakma Polikliniğimize başvurular, hastane içerisinde ihtiyaca göre planlanarak yürütülecek. Bu sayede başvurular verimli şekilde yönetilecek, hizmete erişimde kolaylık sağlanacak. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu hizmetle Taraklı'da sağlıklı yaşam bilincini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyenleri destek almak üzere polikliniğimize başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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