Sakarya'da elektrikli bisikletliyle kaza yapan çocuk 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da elektrikli bisikletliyle kaza yapan çocuk 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde elektrikli bisikletinin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde elektrikli bisikletinin otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'nde 21 Eylül'de K.S. idaresindeki 54 AIZ 563 plakalı otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü Ali Eren Y. (12) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Akciğerinde ve beyninde hasar bulunan Ali Eren Y, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 52 gündür tedavi görüyordu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da elektrikli bisikletliyle kaza yapan çocuk 52 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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