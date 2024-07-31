Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı'nın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahmet Soğuk'un (64) 27 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.F.Ö. (29), M.G, N.E. (39) ve kardeşi O.E'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. tarafından yapıldığını belirledi.

Polis ekipleri, tetikçinin saldırıdan önce olayın yaşandığı bölgede birkaç kez keşif yaptığını tespit etti.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.F.Ö'nün, "Bana, 'Güzel bir iş var, sadece ayağından sıkıp korkutacağız. İyi para kazanacağız.' dediler. Ben ne vurduğum adamı ne de N.E'yi bilirim. Ben M.G. ile geldim. Bana bu işi getiren oydu, birlikte yaptık." yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E, adliyeye getirildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, 27 Temmuz'da Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E. gözaltına alınmıştı.