Sakarya\'da Ev Hanımı Su Kabaklarından Süs Eşyaları Yapıyor

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Sakarya'da yaşayan ev hanımı Müberra Arıkan, atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda su kabaklarından süs eşyaları yapıyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılan 42 yaşındaki Arıkan, hobi olarak su kabağını süs eşyalarına dönüştürmeye başladı.

Evinin balkonunu atölyeye dönüştürerek hobisini ticarete döken Arıkan, süslediği su kabaklarını satarak ev ekonomisine katkı sunuyor.

Arıkan, AA muhabirine, ailesinin desteğiyle kurduğu atölye sayesinde, kendisini daha da geliştireceğini belirtti.

Atölyesini büyütmek istediğini vurgulayan Arıkan, "Bu işe 2 yıl önce bir arkadaşımın vesilesiyle girdim. Kursa yazıldım ve halen eğitime devam ediyorum. El sanatları ve bu alanda usta öğreticiliği belgesi almak istiyorum. Evimin balkonumu atölye haline getirdim, şimdi ufak ufak yapıyorum. İnternet üzerinden de satışlar yapıyorum. Eş, dost alıyor. Zaten bu lambaları görüp de beğenmeyen kimse yok ama güzel el işçiliğim var." ifadelerini kullandı.

Arıkan, sattığı ürünler sayesinde, ev ekonomisine katkıda bulunduğuna işaret ederek, "Bu süs kabaklarını ortalama bir haftada yapabiliyorum. Kabaktaki motif ve büyüklüğüne göre işçiliği değişiyor." dedi.