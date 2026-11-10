Sakarya\'da fren balataları tutuşan kamyondaki yangın uyarıyla söndürüldü

Sakarya'da fren balataları tutuşan kamyondaki yangın uyarıyla söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'daki Anadolu Otoyolu kesiminde seyir halindeki kamyonun fren balataları alev aldı. Bir kişinin şoförü uyarması üzerine emniyet şeridine çekilen kamyondaki yangın büyümeden söndürüldü ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
SAKARYA'da Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun fren balatalarında çıkan yangını fark eden kişi, şoförü uyararak alevlerin büyümeden söndürülmesini sağladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bugün saat 14.30 sıralarında arıza yapan otomobilini çekiciyle İstanbul'a götüren Mahmut Alan, önünde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı kamyonun fren balatalarının alev aldığını fark etti. Alan'ın uyardığı şoför, kamyonu durdurdu. Emniyet şeridine çekilen kamyondaki yangına pet şişelerdeki suyla müdahale edildi. Yangın, büyümeden söndürülürken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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