Sakarya'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Sakarya'da Gazeteciler Günü Kutlandı

Sakarya protokolü, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilere tebrik mesajları yayımladı.

09.01.2025 17:47
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Sakarya il protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, mesajında, gazetecilik mesleğinin vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Tever, "Demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkan, ülkemizin milli değerlerine saygılı, gazetecilik mesleğini tarafsız ve ilkeli icra eden, Sakarya'mızın tanıtımına, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de önemli katkılarda bulunan değerli basın mensuplarımızın, bugüne kadar gösterdikleri gayretli çalışmalarını bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle devam ettireceklerine inanıyor, şehrimizin dört bir yanında özveri ve gayretle çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, "Gazeteciler, toplumun sesi ve vicdanıdır. Onların çalışmaları, adaletin ve gerçeklerin peşinde koşmanın simgesidir." değerlendirmesinde bulunarak, basın özgürlüğünün demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Araştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dezenformasyonun ve yanlış bilginin hızla yayıldığına işaret ederek, doğru haberciliğin öneminin daha da arttığını ifade etti. Sarıbıyık, üniversite olarak basının özgür ve gazetecilerin bağımsız şekilde görev yapmasının önemine inandıklarına değindi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, basın mensuplarının halkın gözü, kulağı ve sesi olduğuna dikkati çekerek, "Basın mensuplarımız, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun aydınlanmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin emekleri her zaman takdir edilmeli ve desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, "Bu dönemde gerçek ve teyit edilmiş haberlere olan ihtiyaç her zamankinden fazla. Gazeteciler, ilkeli duruşları ve özverili gayretleriyle bizlere ışık tutuyor. Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan basın mensuplarımız, vatandaşların haber alma özgürlüğü için gece gündüz demeden çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan da gazetecilerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, bugünün bir bayram değil dayanışma günü olduğunun altını çizerek, herkesin bağımsız ve işini gerçekten doğru şekilde yapan basına destek sağlaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika

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