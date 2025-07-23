Sakarya'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Sakarya'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlandı

23.07.2025 17:54
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Sakarya'da çeşitli kurumlar, gazetecilerin önemini vurgulayarak 24 Temmuz'u kutladı.

Sakarya'da çeşitli kurum ve kuruluşlar, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, mesajında, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle artık herkesin kendine özgü kanal oluşturduğunu belirterek, böyle bir ortamda ortaya çıkan bilgi kirliliğinde basın mensuplarına büyük görev düştüğünü kaydetti.

Mesajında, "Aslında çok büyük sorumluluk gerektiren gazetecilik herkesin yaptığı iş değil, bir meslek yasası kapsamında yapılması gereken önemli bir görev olarak görülmelidir." ifadesine yer veren Çetin, mesai saati gözetmeksizin doğru haberi hızlı şekilde kamuoyuna ulaştıran gazetecilerin haklarının korunmasını gerektiğini vurguladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de mesajında basının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli iletişim kanallarından biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin milletin sesi olduğunu belirten Tever, "Özellikle demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerimize saygılı medya mensuplarımız, birlik ve beraberliğimizin korunmasında büyük bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise mesajında, demokratik toplumun temel taşlarından biri olan basının, toplumun bilinçlenmesi ve sağlıklı kamuoyu oluşturmada önemli yerde bulunduğunu belirtti.

Al, tarafsız ilkeli ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm gazetecilere kolaylıklar dileyerek teşekkür etti.

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, mesajında gazetecilerin, toplumun gözü ve kulağı olduğunu vurgulayarak, demokrasinin işlerliğini sağlayan, toplumun vicdanını yansıtan ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını teminat altına alan en temel kurumlardan birinin basın olduğunu kaydetti.

Adıyaman, mesajında şunları kaydetti:

"Halkın doğru bilgiye ulaşma hakkı için mücadele eden, etik değerlere bağlı kalarak gerçekleri yazmaktan geri durmayan tüm yerel ve ulusal basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, düşünce ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla hakim olduğu bir gelecek diliyorum."

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, mesajında basın mensuplarının toplumun aydınlanmasında kilit noktada olduğunu, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanmasında gazetecilerin önemli rol aldığını vurguladı.

Basın mensuplarının ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla topluma fayda sağladıklarını belirten Çelik, "Basın meslek ilkelerine bağlılık içerisinde kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber almasını sağlayan, her türlü zorluğa karşı özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle düzenlenen programda basın mensupları ve aileleriyle bir araya geldi.

Dinç, basın kuruluşlarının toplumun haber alma hakkının ötesinde kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve kamusal gelişime katkı sağlamada önemli araç olduğunu vurguladı.

Sakarya'nın basın mensupları sayesinde bir adım önde olduğunu belirten Dinç, gazetecilere teşekkür ederek günlerini kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, sakarya, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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