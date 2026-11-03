Sakarya\'da hafriyat kamyonu 85 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ölümüne yol açtı

Sakarya'da hafriyat kamyonu 85 yaşındaki bisiklet sürücüsünün ölümüne yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü H.S. için adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Güvey (85), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2'nci Geçit ışıklarında meydana geldi. H.S. (49) yönetimindeki 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonu, çarşıdan Donatım Garajlar yönüne ilerlediği sırada bisikletli Mustafa Güvey'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güvey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Güvey'in cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.S. hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?