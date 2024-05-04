Sakarya'da Hayvancılık Yapan Genç Kadın Dolmuş Şoförlüğü Yaparak Hayallerini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Sakarya'da Hayvancılık Yapan Genç Kadın Dolmuş Şoförlüğü Yaparak Hayallerini Gerçekleştiriyor

Sakarya\'da Hayvancılık Yapan Genç Kadın Dolmuş Şoförlüğü Yaparak Hayallerini Gerçekleştiriyor

Sakarya'da yaşayan Havva Kara, hem hayvancılıkla uğraşırken hem de çocukluk hayali olan baba mesleği dolmuş şoförlüğü yaparak yolculara hizmet veriyor. Babasının izinden giderek dolmuş şoförlüğü yapmaya karar veren Kara, günün büyük bölümünü direksiyon başında geçirirken, arta kalan zamanlarda hayvancılıkla uğraşıyor. Kara, ileride otobüs veya tır şoförlüğü yapmayı hedefliyor ve aldığı olumlu tepkilerle gurur duyuyor. Baba Bilal Kara da kızının etkisiyle mesleğine dönerek yolcu taşımacılığı yapmaya başladı.

04.05.2024 12:15
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Sakarya'da yaşayan Havva Kara, bir yandan hayvancılıkla uğraşırken bir yandan da çocukluk hayali baba mesleği dolmuş şoförlüğü yaparak yolculara hizmet veriyor.

Akyazı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Havva Kara'nın babası Bilal Kara, evlenmeden önce uzun yıllar dolmuş şoförlüğü yaptıktan sonra hayvancılığa yöneldi.

Küçük yaşlardan itibaren ailesinin yanında hayvancılıkla uğraşan Havva Kara, lise eğitimini yarıda bırakmasının ardından babasının izinden giderek dolmuş şoförlüğü yapmaya karar verdi.

Kara, mesleği icra edebilmek için sürücü belgesi ve gerekli evrakları alarak 5 ay önce Sakarya 104 Nolu Akyazı Ovaköyleri Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı Akyazı-Ovaköyleri hattında hizmet vermeye başladı.

Günün büyük bölümünü direksiyon başında geçiren Kara, arta kalan zamanlarda hayvancılıkla uğraşıyor. Kara, sahip oldukları 20 büyükbaş hayvanın bakımına ve beslenmesine katkıda bulunuyor.

Traktör, iş makinesi ve motosiklet de kullanabilen Kara, ileride otobüs veya tır şoförü olmak istiyor.

Dolmuş kullanırken aldığı olumlu tepkilerle gururlanan Kara, kadınlara örnek olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Bu arada kızından etkilenen baba Bilal Kara da mesleğine dönerek Kızılcıkorman-Erdoğdu hattında yolcu taşımacılığı yapmaya başladı.

"İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum"

Havva Kara, AA muhabirine, ilçenin "ilk ve tek" kadın dolmuş şoförü olduğunu belirterek, hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukluğunun tarlalarda ve hayvanlarla iç içe geçtiğini, 18 yaşına girince de ehliyetini aldığını aktaran Kara, "Okula giderken de hep aileme yardımcı oluyordum. 18 yaşımda ehliyetlerimi, uluslararası ve yurt içi SRC (yük ve yolcu taşımacılığı) belgelerimi aldım." dedi.

Kara, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, ileride şehirlerarası otobüs veya uluslararası tır şoförlüğü yapmak istediğini kaydetti.

Baba mesleği dolmuş şoförlüğünü devam ettirmek istediğini dile getiren Kara, "İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Beni görünce aracının camını açıp 'Helal sana', 'Seninle gurur duyuyoruz', 'Allah sayınızı artırsın' diyenler oluyor. İnsanlar hayranlıkla bakıyorlar. Örnek olmak güzel." diye konuştu.

Anne Nezahat Kara ise kızlarına hedeflerine ulaşması için daima destek olduklarını belirtti.

Kızının her zaman hedeflerinin peşinden gittiğini anlatan Kara, "İstediğim mesleği yapacağım dedi, tamam dedik. Arkasında değil, yanında durduk. Şehirlerarası otobüs şoförlüğü yapmak istediğini söyledi. İlk önce tecrübe edinmesi için dolmuş aldık, sonra şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaparsın dedik. Tır ehliyeti aldı. Hedeflerini yüksek tutuyor. Uluslararası tır şoförü olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Hayvancılık Yapan Genç Kadın Dolmuş Şoförlüğü Yaparak Hayallerini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Hayvancılık Yapan Genç Kadın Dolmuş Şoförlüğü Yaparak Hayallerini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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