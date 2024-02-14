Taraklı'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Taraklı'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Taraklı\'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. İzinsiz kazı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda karot makinesi ve çok sayıda malzemeye el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

14.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:17
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İzinsiz kazı yaptığı belirlenen E.A. ile K.O. gözaltına alındı. Operasyonda karot makinesi ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Taraklı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraklı'da İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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