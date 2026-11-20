SAKARYA'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, menşei belirsiz ve uygun koşullarda muhafaza edilmediği belirlenen peynir, süt ve sakatat ele geçirildi, toplam 613 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Adapazarı gişelerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, farklı araçlarda taşınan ürünlerin menşei belirsiz olduğu ve uygun muhafaza koşullarında bulundurulmadığı tespit edildi. Damga ve etiketleri bulunmayan 4 ton 731 kilo sakatat, 1 ton 192 kilo peynir ve 580 litre süt, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, '5996 sayılı Veteriner Hizmetleri', 'Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' kapsamında toplam 613 bin 485 TL idari para cezası uyguladı.