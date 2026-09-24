Sakarya\'da jandarma operasyonunda 104 gram kokain ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, peçeteye emdirilmiş 13 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.