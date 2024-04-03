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Sakarya'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi

Sakarya\'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Geçen ay yapılan eğitimlerde ise 43 okulda 2 bin 761 öğrenciye ve 51 faaliyette 924 sürücüye trafik ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi. Yaşanan trafik kazalarının aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü araç kullanma nedeniyle meydana geldiği vurgulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması için vatandaşların da daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

03.04.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Sakarya'da jandarma tarafından son bir ayda yapılan denetimlerde 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, mart ayı içerisinde trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için 126 bin 946 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Geçen ay ekiplerce 43 okulda 2 bin 761 öğrenciye, 51 faaliyette 924 sürücüye genel trafik ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi.

Ayrıca, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle jandarma sorumluluk sınırlarında 41 maddi hasarlı, 31 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 75 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Yaşanan kazaların aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü şekilde araç kullanma nedeniyle meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler artırılarak kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Jandarma Tarafından Yapılan Denetimlerde 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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