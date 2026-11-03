Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi

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Sakarya\'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi
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Sakarya Adapazarı'ndaki Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde jandarmanın durdurduğu araçta, menşei belgesi bulunmayan 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi. Ürünler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce imha edildi, araç sahibine 4925 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde durdurulan araçta, menşei ve sevk belgeleri bulunmayan 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi. Ürünler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Gişeleri'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yük bölümünde 2 bin 800 midye dolma bulundu. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerinin incelemesinde, ürünlerin taşınması için gerekli menşei, sevk ve irsaliye belgelerinin bulunmadığı belirlendi.

Araç sahibine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, menşei belgesi bulunmaması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem yapılacağı bildirildi.

Ele geçirilen 2 bin 800 midye dolma, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Midyeler imha edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin 800 midye dolma ele geçirildi - Son Dakika
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