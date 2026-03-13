Sakarya\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Sakarya'da 130 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 40 bin 840'ı dolu 130 bin 440 makaron (filtreli sigara kağıdı), 62 kilogram tütün, 265 paket muhtelif markalara ait tütün, 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlemlere başlandı.
