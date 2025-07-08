Sakarya'da Kaçak Su Kullanımına Sıkı Denetim - Son Dakika
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Sakarya'da Kaçak Su Kullanımına Sıkı Denetim

Sakarya\'da Kaçak Su Kullanımına Sıkı Denetim
08.07.2025 17:26
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SASKİ, 410 bin metreküp kaçak su kullanımını engelleyerek su hatlarını mühürledi ve denetimleri artırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince yapılan kontrollerle 410 bin metreküp kaçak su kullanımının önüne geçildi, kaçak ve usulsüz su kullanım tespit edilen noktalarda su hatları mühürlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde 672 mahallede rutin kontrollerle 6 ayda 27 bin 300 hanenin kullanımına denk gelen 410 bin metreküp kaçak su kullanımının önüne geçildiği belirtildi.

Denetimlerde Kocaali ilçesinde 110 dönüm tarım arazisine kaçak su sağladığı tespit edildiği aktarılan açıklamada, ekipler su hatlarını mühürlediği, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, usulsüz su kullanımların önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırıldığı vurgulanarak, "Tarımsal faaliyetlerin yoğun yürütüldüğü kırsal bölgelerde yağışların azalmasıyla kaçak su kullanımı artış gösteriyor. Kaçak kullanımla yapılan tarımsal alan sulamaları mahallelerde depo seviyelerinin düşmesine ve su kesintisine neden oluyor. Unutmayalım ki Sakarya'nın her bir damla suyunda bu şehrin geleceğinin de hakkı var. Her geçen gün su stresi artan su kaynaklarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Orman yangınlarına karşı uyarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkili olan çöl sıcaklarında, nemin ve sıcaklığın çok yüksek olduğu günlerde yaşanan orman yangınlarının yüzde 90'ına insanların sebep olduğu belirtildi.

Sönmeyen sigaraların ormanlara atılmaması ve cam kırıklarının yer aldığı atıkların bırakılmaması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yaz döneminde tarım araçlarının kıvılcımla yangına neden olma riski bulunduğu için bakımının düzenli yapılması, her tarım aracında orman yangını ihtimali sebebiyle 12 kiloluk yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ormanlarımız, yalnızca yeşil alanlarımız değil, su kaynaklarımızın, oksijenimizin, biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal yaşamın güvencesidir. Tüm vatandaşlarımızı, bu bilinçle hareket etmeye, küçük dikkatsizliklerin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmadan hareket etmeye davet ediyoruz. Alınacak basit ama etkili tedbirlerle orman yangınlarını önlemek mümkündür. Tedbirimizi alalım, ormanlarımızı koruyalım. Özellikle çöl sıcağı etkisinde geçecek olan önümüzdeki günlerde çok dikkatli davranmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Geyve'de hemzemin geçidi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Geyve Alifuatpaşa'da ulaşımı için kritik nokta olan tren yolu, araç ve yaya geçişi için bölündü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mahallenin diğer tarafına geçişi için kritik öneme sahip hemzemin geçitte kauçuk zemin, güvenlik sistemleri, kaldırım, bordür ve asfalt çalışmaları sona erdi.

Geçit, görev alacak çalışanların eğitimlerinin tamamlamasının ardından araç ve yaya trafiğine açılacak.

Kaynak: AA

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