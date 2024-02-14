Sakarya'da 736 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da 736 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sakarya\'da 736 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 736 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 105 elektronik sigara ve sigara sarma makinesi de ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

14.02.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 736 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 50 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Karasu'da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 736 bin dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 105 elektronik sigara ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 736 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da 736 Bin Makaron ve 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement