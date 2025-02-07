Sakarya'da Karla Kaplı Off-Road Keyfi

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Beyaz örtüyle kaplı ormanlık alandaki Off-Road keyfi dron ile görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'da etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplı ormanlık alanda motosiklet ve ATV ile yapılan Off-Road keyfi dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'da kar yağışı etkili oldu. Yağış ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Kırcaali Yaylası mevkiinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu bölgede motosiklet ve ATV ile yapılan Off-Road keyfi dron ile görüntülendi.