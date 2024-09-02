Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 496 Kişiye Adli İşlem - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 496 Kişiye Adli İşlem

Sakarya\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 496 Kişiye Adli İşlem

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 496 kişiye adli işlem uyguladı. Yapılan aramalarda 5 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 364 gram esrar ve çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi. Terörizmin finansmanıyla bağlantılı olarak 13 şüpheli yakalanırken, fuhuştan da 3 kişiye işlem yapıldı. Ayrıca, 174 kişi kesinleşmiş cezaları nedeniyle adli makamlara sevk edildi.

02.09.2024 15:47
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Sakarya'da geçen ayki operasyon ve uygulamalarda 496 kişiye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında geçen ay gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 496 kişiye adli işlem uygulandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 364 gram esrar, 352 uyuşturucu hap, 247 gram eroin, 134 Hint keneviri, 72 gram kokain, 219 bin 960 dolu makaron, 7 milyon 158 bin 200 makaron, 225 gümrük kaçağı emtia, 129 akıllı saat, 96 cep telefonu aksesuarı, gümrük kaçağı 1661 paket sigara, 391 elektronik sigara ve 110 likit, 196 şişe alkol, 2 tarihi eser-sikke, ruhsatsız 68 tabanca ve 24 tüfek, 273 çeşitli ebat ve çapta fişek, 16 kesici-delici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 3 motosiklet, 12 bisiklet ve 2 "change" araç ele geçirildi.

Ekiplerce, DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda ise 13 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuştan 3 kişiye adli/idari işlem yapıldığı ve 1 iş yerinin mühürlendiği çalışmalarda, kesinleşmiş cezası bulunan toplam 174 kişi adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 496 Kişiye Adli İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 496 Kişiye Adli İşlem - Son Dakika
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