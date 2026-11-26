Sakarya'da bir otobüste 5 düzensiz göçmen yakalandı.

?Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ?İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Takip sonucu durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sahte jandarma yelekleri ve sahte Göç İdaresi Başkanlığı tabelası kullanarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen T.Ö. (48) ve İ.K. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi, otobüse 282 bin 700 lira para cezası ve 60 gün trafikten men cezası uygulandı.