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Sakarya'da Tekne Yan Yattı, 4 Kişi Kurtuldu - Son Dakika
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Sakarya'da Tekne Yan Yattı, 4 Kişi Kurtuldu

Sakarya'da 'Sultan Murat' isimli tekne, aşırı dalgada yan yatıp zemine oturdu. Tekneyle midye toplamak için açılan 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya\'da Tekne Yan Yattı, 4 Kişi Kurtuldu
17.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:39
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SAKARYA'da, 'Sultan Murat' isimli tekne, aşırı dalgada yan yatıp zemine oturdu. Tekneyle midye toplamak için açılan 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Karasu ilçesi Yeni Mahalle kıyılarıyla Sakarya Nehri'nin denizle birleştiği alanda meydana geldi. Sultan Murat Özden, 'Sultan Murat' isimli tekneyle, beraberindeki kardeşi Suat Özden, arkadaşları Cüneyt Ergün ve Ergün Mumcu'yla birlikte midye toplamak için denize açıldı. Denizin kıyı kesimlerindeyken aşırı dalga sebebiyle savrulan tekne devrilip yan şekilde zemine oturdu. Teknedeki 4 kişi, suya atladıktan sonra kıyıya çıkıp kurtuldu. İhbarla bölgeye, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde muayene edilen 4 kişi, herhangi bir sağlık sorunlarının olmaması sebebiyle hastaneye götürülmedi. Yan yatmış halde zemine oturan tekneyi çıkarmak için çalışma başlatıldı. Teknenin sahibi Sultan Murat Özden de çalışmalara katıldı.

Kaynak: DHA
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