SAKARYA'da geçen ay kentin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Sakarya'da kentin farklı noktalarında kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı. Işık ihlali, hatalı dönüş ve aşırı hız nedeniyle meydana gelen kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kentin ana arterleri üzerinde meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Trafik Kazaları Kamerada - Son Dakika
