Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya\'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.04.2024 21:07  Güncelleme: 21:08
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Gümüşoluk- Aydoğan mahalleri arasındaki güzergahta seyreden Dursun Ali Tunca (69) kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer İ. yönetimindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta sıkışan Ömer İ. ile Yaşar Ş'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tunca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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